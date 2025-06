A Bandai Namco és a Spike Chunsoft bejelentette, hogy egy újabb harcos csatlakozik letölthető tartalomként a Dragon Ball: Sparking! Zero világához, így hamarosan átvehetjük majd az irányítást Shallot felett.

Aki hirtelen nem tudná hová tenni,, és a tervek szerint június 26-án érkezik majd meg hozzánk 72 órás korai hozzáféréssel a Season Pass tulajdonosai számára, szóval még mindig nem késő kiváltani. Dragon Ball: Sparking! Zero PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re jelent meg, ennek fényében az új DLC karakter is mindegyik platformon elérhetővé válik, az alábbi előzetes részeként pedig alaposabban is megismerkedhetsz vele.

