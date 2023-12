Újabb régi ismerős visszatéréséről adott hírt a Bandai Namco csapata a Tekken 8 kapcsán, így kiderült, hogy még Sergei Dragunovval is pofozkodhatunk egy nagyot a pályákon, aki az alábbi kedvcsinálón rögtön be is mutatja tudását.

Sergei a Tekken 5: Dark Resurrection keretein belül mutatkozott be elsőként, ő volt a két új karakter közül az egyik, majd ezt követően minden epizódban, sőt több mellékszálban is szerepelt, köztük például a Tekken Tag Tournament 2-ben is emlékezetessé vált sokak számára.PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re is, ha pedig megnéznénk a gyakorlatban Sergei Dragunovot, illetve néhány másik Tekken-karaktert, akkor itt a remek alkalom:

Nézd nagyban ezt a videót!