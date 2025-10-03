Senkinek sem okoz örömet az áremelkedés - reagált az Xbox

A Microsoft szerdán jelentősen megemelte az Xbox Game Pass Ultimate és a PC Game Pass árait, azóta próbálják megvédeni az áremeléseket, a The Vergenek Dustin Blackwell, a Microsoft játék- és platformkommunikációs igazgatója nyilatkozott.

A vezető elmondta, tisztában vannak azzal, hogy az áremelések senkinek sem örömteli hírek, de igyekeznek eztegészítik ki. Hozzátette: "Ezt nem vesszük könnyedén, és figyelünk a játékosok és a közösség visszajelzéseire, hogy megpróbáljunk többet nyújtani nekik abból, amit kérnek."A Game Pass Ultimate mostantól világszerte több mint 400 címhez biztosít hozzáférést, belekerült a Hogwarts Legacy, számos Assassin's Creed és még sok más Ubisoft cím, emellett mostantól évente több mint 75 játékkal bővítik a kínálatot a megjelenés napján - magyarázta Blackwell.Ez utóbbi számadat, ígéret 50 százalékos növekedést jelent az előző évben az első napon kínált címekhez képest - tette hozzá.