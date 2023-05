Sem az új Dragon Age, sem a Skate reboot nem jelenik meg az idén

Tovább húzza-halasztja két régóta várt videojáték megjelenését is az Electronic Arts, lévén a kiadó aktuális pénzügyi jelentéséből kiderült, hogy a háttérben szépen csendesen, de két nagy premiert is a jövő évre tolt a csapat.

Ez a két játék nem más, mint, melyek 2024-re esedékes megjelenését korábban már több szivárgás is jelezte, azonban hivatalos információ ezidáig nem érkezett még, ugyanakkor érdekes, hogy az év második fele egyelőre meglepően üres az EA háza táján.Jövő hónapban ugyanis érkezik a F1 23, de utána gyakorlatilag csak sportjátékok sorakoznak a naptárban, ami nyilvánvalóan nem probléma, de sokkal izgalmasabb az a két be nem jelentett projekt, melyek akár még meglepetést is okozhatnak a kiadó részéről az idei évben.