Sem a Steamen, sem az Epic Games Store-on nem lesznek ott a Ubisoft érkező sikerjátékai

Szomorú híreket közölt a Ubisoft a PC-s rajongókkal, hiszen dacára annak, hogy az elkövetkezendő hónapokban több sikergyanús játékot is szeretnének majd piacra dobni, azok beszerzése kifejezetten nehézkes lehet majd számukra.

Hiába várnák ugyanis sokan a Steamre vagy az Epic Games Store-ra, a franciák szerint, csak és kizárólag a Ubisoft Connect-ről tudjuk majd megvenni őket számítógépre.Mindez csak azért különösen kellemetlen, mert A The Crew Motorfest vagy az Assassin's Creed Mirage esetében nincs ilyen megkötés, ez a két nagyágyú az Epic Games Store-on is elérhető lesz, így nem kizárt, hogy ha csak később is, de változik majd a Ubisoft hozzáállása.