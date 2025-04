Egy valóban létező ember, egy lemezlovas bőrébe bújhatunk bele hamarosan a Fatal Fury: City of the Wolves keretein belül, lévén az SNK bejelentette, hogy DLC harcosként érkezik a játékba Salvatore Ganacci.

Az ismert boszniai-svéd DJ kapcsán bár nem igazán sejtettük korábban, hogy rendelkezik harcművészeti háttérrel - a valóságban talán nem is -, azonban, amit egy kedvcsináló részeként is megtekinthetünk.Hogy mikor léphetünk ringbe először a DJ oldalán, az egyelőre még nem ismert, de a Fatal Fury: City of the Wolves április 24-én érkezik, méghozzá PC-re, PS4-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re.

Nézd nagyban ezt a videót!