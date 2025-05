Sajtóhírek szerint parkolópályára került az Xbox kézi konzolja

Az Xbox kézi konzoljával kapcsolatban az elmúlt hónapokban nagy volt a felhajtás, sőt arra is utaltak , hogy valamikor idén fog megjelenni, úgy tűnik azonban, hogy a dolgok megváltoztak, más került előtérbe.

A Windows Central újságírója, Jez Corden, - aki az eredeti hírt is közzétette, - most arról számolt be, hogy még eltarthat egy darabig, mire láthatjuk a kézi konzolt. Ennek oka, hogy a Microsoft úgy döntött, afejlesztését helyezi előtérbe.Ennek ellenére a Microsoft a jövőben még szeretné elkészíteni ezt az eszközt, de lehetséges, hogy a SteamOS fenyegetése, - amely papíron jobb játékteljesítményt nyújt, mint a Windows 11, - befolyásolta a prioritásokat. Vélhetően egyébként hivatalos bejelentés is jöhet néhány napon belül, attól függően, hogy milyen hosszú lesz a késés.