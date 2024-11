Sajtóhírek szerint Macaulay Culkinnal erősít a Fallout tévésorozat

Macaulay Culkin csatlakozott a Fallout, a Kilter Films által készített Prime sorozat második évadának szereplőgárdájához - állítják a Deadline forrásai, az adaptáció folytatására leghamarabb 2025 végén számíthatunk.

Az értesülést egyelőre senki nem kommentálta, de Culkinfog játszani. Az első évad bombasiker volt, a Prime Video 3 legnézettebb sorozatának egyikeként debütált és 16 Emmy-jelölést kapott, köztük a Kiváló drámai sorozat kategóriában.Ami Culkint illeti, elég felkapott lett mostanában: nemrégiben ő adta az egyik karakter hangját a Prime Video The Second Best Hospital in the Galaxy című animációs sorozatában. Emellett az FX American Horror Story Double Feature évadában is fontos szerepet kapott és szerepelt az HBO Az erényes Gemstone-ék című sorozatában.