Sajtóhírek szerint leállították a Tiny Tina's Wonderlands 2 fejlesztését

Az MP1st portál úgy tudja, hogy a Tiny Tina's Wonderlands 2-t törölték, a forrásuk szerint a Lost Boys Interactive által fejlesztett 2022-es Borderlands spin-off folytatásának munkálatait valamikor az elmúlt hónapokban állították le.

Ez meglepő, tekintve, hogy a Kotaku az év elején arról számolt be, hogy mind a Borderlands 4, mind a Tiny Tina's Wonderlands 2 fejlesztése jól halad, és mindkét cím "ígéretes". Az MP1st néhány állítólagos bizonyítékkal is alátámasztja ezt, jelesül Bemin Jackson művész Art Station oldalát, aki az önéletrajzában a Tiny Tina's Wonderlands 2-t "kiadatlan" megjelöléssel tünteti fel.Ez persze nem feltétlenül jelenti azt, hogy a projekt soha nem fog megjelenni, de érdekes Kelvin Ng, a People Can Fly vezető tervezőjének LinkedIn-oldala is, aki korábban a Lost Boys Interactive-nál dolgozott és egy be nem jelentett, törölt projektet említ.A Gearbox vagy a Lost Boys egyelőre nem adott hivatalos tájékoztatást, de valószínűleg nem is lesz, hiszen a