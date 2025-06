Sajtóhírek szerint jelentős leépítés jön az Xboxnál jövő héten

A Microsoft jelentős elbocsátásokat tervez, amelyek a jövő héten érik el az Xboxot - erről a Bloomberg számolt be a terveket ismerő forrásokra hivatkozva, amely ha igaz, a negyedik elbocsátási hullámot jelenti az Xboxnál 18 hónap alatt.

A The Verge is megerősítette azt az állítást, hogy a jövő héten elbocsátások lesznek és azt állítja, hogy ez egy szélesebb körűelőtt. Ez állítólag azt fogja eredményezni, hogy egyes régiókban "bizonyos Xbox-műveletek" megszűnnek.A Microsoft egészét tekintve az elbocsátások utolsó köre múlt hónapban zajlott, ennek során több mint 6000 alkalmazott vesztette el állását, ami a teljes munkaerő 3 százalékát tette ki. Ez nem kifejezetten az Xboxot célozta meg, így van logika abban, hogy most ez a részleg következik.