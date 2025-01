Sajtóhírek szerint töröltek egy be nem jelentett Warhammer RPG-t

A tavalyi év jelentős volt a Warhammer-franchise számára, amelyet a Warhammer 40,000: Space Marine 2 megjelenése emelt ki, amely a sorozat legtöbbet játszott játéka lett és az év egyik legkelendőbb játéka a Steamen.

A számos siker mellett nem meglepő, hogy több Warhammer-játék van a láthatáron, azonban egy kis kutatás után kiderült, hogy egy tervezett címet az elmúlt hónapokban töröltek. Ezt a 2020-ban alapított Thought Pennies fejlesztette, amely korábban Star Wars- és Final Fantasy-franchise-okon is dolgozott.Az MP1st magazin utánajárása szerint 2023-ban és 2024 végén is számos elbocsátás történt, ráadásul egy meg nem nevezett kiadó irányt váltott és a stúdió jelenlegi projektje finanszírozás nélkül maradt. A projektet multiplatformos, közösségi RPG-ként írták le és néhány fejlesztő önéletrajzai szerint a Warhammer-univerzumban játszódott.A játékotdolgoztak rajta, a Co-Op mellett PvE-t is kínált volna egyedi hősökkel egy dark fantasy világban. Daniel Erickson, a stúdió vezetője a LinkedInen azt írta, a játék fejlesztése jól halad és remek visszajelzéseket kaptak - de ezt már soha nem fogjuk látni.