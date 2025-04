Saját próbákat hozhatunk létre a The Outlast Trials érkező évadában

The Outlast Trials következő nagy frissítése április 22-én érkezik és ezzel együtt jön a játék első lépése a felhasználói tartalmak felé, a szerkesztő a Project Relapse című évad részeként érkezik, amely az április 8-án debütált történetfrissítést követi.

A játék Trial Maker eszközeivel, amelyeket mások egyedül, vagy kooperatívan játszhatnak. A Season 3 egy új pályát is bevezet, a Suburbs-t, amely egy új Trial-t (fő küldetés) és két rövidebb küldetést kap MK-kihívások formájában.Ezzel együtt jön egy új fő ellenség, a The Jaeger, amely egy távvezérelt ember-gép hibrid és kaptunk egy hasznos meztelenség szűrőt is. Ugyanis néhányan kérték, hogy mosódjanak el a részletek, mert a bőségesen látható nemi szervek miatt néha megjelölik a tartalmakat az olyan platformokon, mint a Twitch és a YouTube.

