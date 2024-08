Saját játékot kap Csillag Patrik, érkezik a SpongeBob Squarepants: The Patrick Star Game

Bár sokak szerint nagyobb sztár, mint SpongyaBob, mégsem gondoltuk volna, hogy egyszer saját videojátékot kaphat majd a népszerű rajzfilm egyik központi szereplőjeként ismert Csillag Patrik, de most ez is megtörténik.

Az Outright Games ugyanis bejelentette, hogy sikerült megszerezniük a szükséges jogokat, így bejelenthetik a SpongeBob Squarepants: The Patrick Star Game című videojátékot, amely kizárólag Csillag Patrik karakterére épül, és a nem túl eszes, de annál szerethetőbb tengeri csillag oldalán ügyességi SpongeBob Squarepants: The Patrick Star Game várhatóan még az idén, egészen pontosan október 4-én megjelenhet a boltok polcain PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X/S-re és Nintendo Switch-re is. Az első kedvcsináló alapján lesz benne potenciál:

Nézd nagyban ezt a videót!