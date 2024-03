Saját csapatunkat is létrehozhatjuk a Blood Bowl 3-ban

A Cyanide Studio és a NACON bejelentette, hogy a Blood Bowl 3 negyedik szezonja már elérhető, beleértve a Wood Elves csapatát is, továbbá bemutatták a játék 2024-es ütemtervét és jó hírek jöttek PS-felhasználóknak.





2024-ben a Blood Bowl 3 továbbra is jelentős tartalmakat fog kapni az év folyamán, több szezon és frissítés részeként: számíthatunk majd cross-playre, heti feladatokra, Eternal Leaguere, ami egy saját, szóló liga testreszabható beállításokkal és szabályokkal.A Season 4 egy új funkciót is tartalmaz, amely biztosan népszerű lesz: az egyéni csapatkészítő eszközzel a költségvetés, vagy a csapat értékét érintő. Mindez azt jelenti, hogy a játékosokat további képességekkel és tulajdonságokkal ruházhatjuk fel.Közölték azt is, a PlayStation Plus Premium és PlayStation Plus Extra előfizetések része lesz a Blood Bowl 3 , méghozzá március 19-én.

