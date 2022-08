Saját bemutatóval készül a Capcom is a napokban

Nem győzzük elégszer megismételni, hogy a héten kezdödik a Summer Game Fest, benne rengeteg konferenciával, és még most, napokkal a rajt előtt is érkeznek az információk arról, kik is villantanak saját műsorral valamit.

Most az ipar egyik legendás szereplője jelentette be, hogy saját kis műsorral fognak előrukkolni, a Capcom ugyanis Június 14-én éjfélkor tervez egy saját élő streamet, ahol, írták ezt saját blogposztjukban A nagyjából fél órás bemutatón elméletileg újdonság nemigen lesz, viszont így is izgalmas lehet, hiszen mutogathatnak a frissen bejelentett Resident Evil 4 Remakeből a Street Fighter 6-ból , valamint régóta nem adott hírt magáról a Pragmata sem, szóval talán érdemes lesz ránézni az adásra.És még talána végére...