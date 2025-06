Sagat lesz a Street Fighter 6 következő DLC karaktere augusztusban

A Capcom bejelentette a Street Fighter 6 követkető DLC karakterét, aki a muay thai császáraként érkezik a játékba, vagyis alaposan átírja majd a szabályokat, illetve egy egészen új megközelítést ad a rajongók kezébe.

Az újonc neve Sagat, aki már az első trailerén is egy igazi vadállatnak tűnik, augusztus 5-től pedig mindenkinek elérhetővé válik PC-re, PS4-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re, vele együtt pedig egy thaiföldi utazás, ahol találkozhatunk és tanulhatunk is az új karaktertől.Sőt mi több,, aminek részeként több karaktert is fürdőruhába öltöztethetünk, hogy együtt ünnepeljék a nyarat velünk. Erről még nem, de Sagatról már tudunk mutatni egy kis kedvcsinálót:

