Rövid ideig eltűnt az egyetlen észak-koreai Steam felhasználó

Nem sokat tudunk Észak-Korea játékszokásairól, a lakosok többnyire csak a határokon belül fejlesztett konzolokkal és játékokkal játszhatnak és 2013 óta csak egyetlen Steam-felhasználó regisztrálhatott, aki egy időre titokzatosan eltűnt.

A Steam letöltési oldalán földünk műholdas nézete látható sárga pontokkal, amelyek azt jelzik, hogy hol használják platformot. Amerika és Európa szinte egyszínű sárga blokk, míg Észak-Korea, ahol 2013 óta, amikor ezek a műholdas felvételek kezdődtek, csak egy pont van.Ez a jelölés lehet egy épület, vagy egy személy is, nem tudjuk mivel játszik, de szembetűnő volt, amikor ez a pont eltűnt. Azóta jött a, a PC Gamer pedig rámutatott, már korábban is eltűnt időről időre, csak most vette észre először valaki.Talán soha nem fogjuk megtudni, hogy az egyetlen Steam-felhasználó miért hagyta abba rövid időre a játékot, lehet, hogy internetkimaradás volt Phenjanban, vagy csak egy kis szünetre volt szüksége.