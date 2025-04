Rövid gameplay trailert kapott a V Rising készülő frissítése

A Stunlock Studios kiadott egy nyúlfarknyi játékmenetet a V Rising Invaders of Oakveil című, április 28-án érkező ingyenes frissítéséhez, amely a címadó erdőbe visz bennünket, amelyet sötét mágia rontott meg.

Az új régióban elsődleges ellenfelünk Megara, a kígyókirálynő lesz, vele, valamint négy különböző V Blood boss-szal kell megküzdenünk új kalandjaink során. Két további ellenség is megjelenik Dunley Farmlandsben: Sir Erwin, a mesterlovas és Gaius, az elátkozott gladiátor, aki a régi arénájában lakik.A frissítés fő része azonban a hatalmas, továbbá teljes mértékben testre szabhatjuk a vámpírunk felszerelését, a páncélok, fegyverek, vértípusok és bájitalok szinergiájával. A passzív varázslatok is hatásosabbá válnak, illetve három új fegyverrel bővíthetjük az amúgy is lenyűgöző arzenálunkat.

