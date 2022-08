Rosszabb SSD kerül a Steam Deckbe, ezért gyorsult fel a gyártás

A napokban egy igen jó hírrel lepte meg a Valve a Steam Deck vásárlóit, illetve előrendelőit, miszerint sikerült végre felgyorsítani a gyártást , azonban ez nem járt áldozatok nélkül, ahogy most kiderült.

A Valve ugyanis szép csendben downgrade-et hajtott végre a hardver összetevőkben, ennek megfelelően az eredeti hardverkiépítés szerinti PCIe 3 x4 modellek helyett PCIe 3 x2 NVMe SSD kerül a kézikonzolokba, pontosabban némelyik konzolba.És hogy a vásárló melyiket kapja meg, azt sajnos nem tudja előre, és a jelenlegi helyzet szerint nem is értesít senkit a Valve,. Bár tény, hogy a beépített hardver lassabb, a gyártó szerint ez nem lesz majd érezhető, vagy csak ritkán.Hogy etikus-e az eljárás, mindenki döntse el maga, de tény, hogy ugyanazért a pénzért gyengébb verziót kapni finoman szólva is felvet kérdéseket, leginkább azt, hogy megérte-e ez a lépés azért, hogy hamarabb ki tudják szállítani a megrendelt mennyiséget - ami még így is késik egyébként mindenkinél. A Valve egyébként május 28-án megváltoztatta a hardverspecifikációt a termék oldalán, csak épp a vevőket elfelejtette erről tájékoztatni.