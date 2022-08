Roguelike kártyajáték és Destiny 2 tartalmak lettek ingyenesek az Epic Games Store-on

Ismét behúzhatunk némi ingyenes tartalmat az Epic Games Store kínálatából, ha regisztrált felhasználók vagyunk, vagy legalább hajlandóságot mutatunk erre a folyamatra.

A heti szokásos ingyen játék ezúttal a Ring of Pain lett, ami egy közel sem szokványos kártyás akciójáték a sorban, a főszerepben nem kevés horrorisztikus és roguelike elemmel, melyben a taktikázás lesz a legfontosabb.Ha a birtokunkban van már a Destiny 2, akkor további hír, hogy elérhetővé vált a rajongók számára a Destiny 2: Bungie 30th Anniversary Pack is az Epic Games Store-on, ami csak augusztus 30-ig behúzható, ellenben egy új dungeon, néhány extra fegyver és páncél mellett a Gjallarhorn Exotic rakétavetőt is tartalmazza.