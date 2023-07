Rögtön két kedvcsinálót is kapott a Mortal Kombat 1

A Netherrealm Studios rögtön két mozgóképpel is megörvendeztette a Mortal Kombat 1 rajongóit, aminek köszönhetően több játszható karakterrel ismerkedhetünk meg rövid időn belül, hiszen mindkét felvétel leginkább erre koncentrál.

Az első videón így rögtön kiderül, hogy Li Mei, Tanya és Baraka is visszatérnek pofozkodni egyet, de nemcsak képességeikről, hanem a sztoriról is hallunk benne ezt-azt, sőt megtudjuk, hogy - egyelőre - nem játszható karakterként Goro és Darrius egyaránt felbukkannak majd.A második felvételen aztán, méghozzá olyan karakterekkel, mint Peacemaker, Omni-Man és Homelander, vagyis már most mérget vehetünk arra, hogy első blikkre milyen vendégkarakterek bukkanhatnak majd fel a játékhoz, ami szeptember 19-én érkezik.

