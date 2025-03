Izgalmas hírek bukkantak fel a God of War televíziós sorozat kapcsán, méghozzá egyenesen Ronald Moore-tól, aki a Battlestar Galactica és az Outlander egykori showerunnereként most Kratos kalandjain munkálkodik a háttérben.

Olyannyira, hogy a Sackhoff Show keretein belül Moore elmondta, hogy az Amazonnak annyira tetszik mindaz, amit megálmodott, hogy, így jelenleg is a két szezonon dolgozik azért, hogy minél előbb megkezdődhessen a casting, illetve maga a gyártás.Ebből kiindulva a God of War televíziós sorozat megjelenésére még várnunk kell egy kicsit, de ha az Amazon ekkora bizalmat szavazott a szériának, akkor az azt jelenti, hogy már most érdemes odafigyelni rá.