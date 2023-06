Rögtön két előzetest is kaptunk a The Crew Motorfest-ről

A Ubisoft Forward részeként a franciák rögtön két kedvcsinálót is bemutattak a The Crew Motorfest -hez, ami meleltt kiderült, hogy már a játék megjelenése is közelebb van, mint azt korábban gondoltuk volna.

A kérdéses alkotás ugyanis, méghozzá PC-n, PS4-en, PS5-ön, Xbox One-on és Xbox Series X/S-en egyaránt, az alábbi kedvcsinálókon látható háttérrel kiegészülve, hiszen az alábbiakban még egy gameplay felvételt is láthatunk a kérdéses autós játékból.Érdekesség, hogy a The Crew Motorfest két extra kiadást is kap, így Gold és Ultimate változatban is érkezik, melyek olyan extrákat kínálnak, mint a három napos early access vagy egy extra ajándék Toyota GR Supra 2021 LBWK Edition versenyautó.

