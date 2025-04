Rögtön három ajándékot is kapunk az Epic Games Store-on

Nem szórakozott ezen a héten az Epic Games Store, akik rögtön három ajándékot is bedobtak a rajongók számára, így aki szeretne, az most napokra elegendő kalandot szerezhet magának a legkülönfélébb műfajokban.

Olyan címekről beszélhetünk, mint például az Idle Champions of the Forgotten Realms , amely egyenesen a D&D univerzumba kalauzol el minket egy szerepjátékos megközelítésű idle-menedzsment részeként, és eredetileg is ingyenes, azonban most egy 100 dollár értékű extrát oldhatunk fel hozzá.Hasonló ajándék jár az Arcadegeddon -hoz is, amely egy kooperatív lövölde, alapesetben szintén ingyenes, de most rögtön 5 ezer arcoinnal léphetünk a csatamezőre. A harmadik ajándék a sorban a River City Girls lett, amely valójában közel 11 ezer forint, de a csajos beat em up bunyót most teljesen szabadon és örökbe behúzhatjuk magunknak.