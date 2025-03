RoboCop: Rogue City és The Texas Chain Saw Massacre a PS Plus áprilisi ajándék játékai között

A Sony bejelentette, hogy milyen játékokkal szeretnék megörvendeztetni a PS Plus előfizetőket a második tavaszi hónapban, így megtudtuk, hogy három igazán különleges, köztük pedig egy egészen friss megjelenéssel is szolgálnak.

Április 1-től május 5-ig ugyanis a PS Plus előfizetők szabadon tölthetik majd maguknak a kizárólag PS5-re elérhető-t, hogy átvehessék az irányítást a legendás Robotzsaru felett, de ha akarják, kipróbálhatják a texasi láncfűrészes mészárlást is, hiszen a másik cím alett PS4-re és PS5-re is.Ezen felül van még egy harmadik játék is a listán, méghozzá a, amely egy egészen sajátos formában közelíti meg a Digimon univerzumot. Jövő keddtől már ki is próbálhatjátok, ha szeretnétek!