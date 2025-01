Robin Hood, UFC és az első Diablo is jön Game Passre a napokban

Összesen hét játékot, valamint négy Xbox Game Pass Ultimate-előnyt jelentettek be január első felére: köztük van az ikonikus akció-RPG franchise, a Diablo első címe is, de a My Time at Sandrock, a Road 96 és a Lightyear Frontier is erősíti a kínálatot.

your latest shipment of games is on the way ????https://t.co/7BnHPTa8Nf pic.twitter.com/Ge35P0MkrL ? Xbox Game Pass (@XboxGamePass) January 7, 2025

A Diablo bekerülése azért is érdekes, mert ígyés bár a sorozat sokat fejlődött, mégis van valami abban, hogy visszatérhetünk a kezdetekhez. Íme a megerősített játékok listája:Road 96 (Cloud, konzol, PC) - január 7.Lightyear Frontier (Game Preview) (Xbox Series X|S) - január 8.My Time at Sandrock (konzol) - január 8.Robin Hood - Sherwood Builders (Xbox Series X|S) - január 8.Rolling Hills (konzol) - január 8.EA Sports UFC 5 (Cloud, Xbox Series X|S) EA Play - január 14.Diablo (PC) - január 14.Az Xbox Game Pass-frissítések rossz része, hogy néhány címtől el kell búcsúznunk, ezek a következők január 15-én:Common'Hood (Cloud, konzol, PC)Escape Academy (Cloud, konzol,PC)Exoprimal (Cloud, konzol,PC)Figment (Cloud, konzol,PC)Insurgency Sandstorm (Cloud, konzol, PC)Those Who Remain (Cloud, konzol, PC)