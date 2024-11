Robbanó békák jönnek a Diablo IV-be

Diablo IV a hetedik évad kezdetével robbanó békákkal bővül - a friss Campfire Chatben a fejlesztők megerősítették, hogy rengeteg tartalom érkezik a következő hónapokban, köztük boszorkányos erők bevezetése.

A második évad egyik legnagyobb tartalma vámpírerőkkel bővítette a Diablo IV -et, a hamarosan rajtoló hetedik szezon hasonló rendszert ad hozzá boszorkányos erők formájában, amelyek Eldritch, Psyche, Growth and Decay és Lost erőkre oszlanak.Bár a frogmancer nem tartozik a Diablo IV osztályai közé, képesek lehetünk. A béka három másodpercig támadja és mérgezi az ellenséget, majd amikor meghal, felrobban és azonnali mérgező sebzést okoz - természetesen magasabb szinten még nagyobb a hatásfoka.A várhatóan január végén induló évad új egyedi tárgyakat ad a játék minden osztályához és életminőségi változásokra is számíthatunk, valamint bevezetik az Armoryt, amelyet már a játék megjelenése óta kér mindenki.