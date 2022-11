Egy újabb nagyobbacska frissítést gördített be a The Creative Assembly csapata a Total War: Warhammer 3-hoz, aminek középpontjába az Immortal Empires, avagy a halhatatlan birodalmak kerültek.

Az aktuális update rengeteg hibajavítás és balanszírozás mellett tehát egy jelentős tartalmi frissítést is kapott, így újabb landmarkok, megannyi többjátékos endgame scenario, valamint a legendás hősökhöz tartozó videók is bővítették a kínálatot.Ha tehát mindig is kopárnak tűnt egy kicsit Immortal Empires gigantikus térképe, akkor most érdemes lehet frissíteni a játékot, hiszen a legújabb 2.3-as patch feltelepítését követően biztosan megváltozik majd a benyomásunk.

Nézd nagyban ezt a videót!