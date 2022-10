Rengeteg újdonsággal érkezik novemberben a Steelrising első nagyobb DLC-je

A Spiders Games steampunk RPG-je hamarosan egy tartalmas csomaggal fog bővülni, az első nagyobb DLC-ben új játszható karakterek, egy vadiúj boss és számos új ellenfél vár majd ránk, emellett egy ismeretlen helyszínre is bemerészkedhetünk majd.

A Cagliostro's Secrets névre hallgató csomagra már nem is kell sokat várnunk, november 10-én debütál az új DLC, ami rengeteg újdonsággal várja majd a francia forradalom steampunk lázadóit. Nem árt viszont felkészülnünk az új kalandra, a DLC elkezdéséhez teljesítenünk kell a Steelrising Bastille pályarészét.A kiegészítőben új kalandok várnak Aegis-re, Marie-Antoinette android testőrére,, ahol is a király automatáival kapcsolatban fogunk sötét titkokra és rémisztő igazságokra lelni.Aegis öt új fegyverrel küzdhet meg a játék új bossával és a felfrissített ellenfelekkel, emellett érdemes lesz visszanézni a kipucolt területekre, hiszen két új karakter és új mellékküldetések is várnak majd ránk. A Cagliostro's Secrets DLC november 10-én érkezik majd meg, szóval ha tetszett a Steelrising sztorija, akkor mindenképpen érdemes lesz ránézni a kiegészítőre is.

