Rengeteg tartalom jön a The Outlast Trials-ba, amely elérte a 3 millió játékost

A Red Barrels nemrég ünnepelte a The Outlast Trials első évfordulóját és megerősítette, hogy eddig hárommillióan tették próbára magukat, a túlélőhorror azonban még messze nincs lezárva, idén még több tartalomra számíthatunk.





Elsőkéntés egy új, korlátozott ideig tartó esemény első része, amelyben a Murkoff Corporation kamerákat helyezett el mindenhol. Két új MK-kihívás is lesz (Kidnap the Mistress és Stash the Contraband), ezalatt új, korlátozott ideig használható kozmetikumokat oldhatunk fel.Emellett feladatokat is teljesíthetünk, hogy különleges évfordulós jutalmakat kapjunk, többek között új ruhákat, egy cellatartozékot, egy játékos ikont és keretet és még sok mást. A következő frissítésben az ellenállás vezetője, Amelia végrehajtja a tervét és a korlátozott ideig tartó esemény második része következik.Bármi is történik majd, a harmadik évad már készül és egy új Trial Mapet, egy új Deluxe katalógust, egy új ellenséges NPC-t, két további MK-kihívást, egy új módot és még sok mást kínál majd.

