Rengeteg szabad helyre lesz szükségünk az NBA 2K24 telepítéséhez

Még mindig nem tud optimalizálni a Visual Concepts csapata, ez derült ki abból, hogy a hamarosan megjelenő NBA 2K24 című kosaras játékuk telepítéséhez egyenesen döbbenetes mennyiségű szabad helyre lesz szükségünk.

Bár minden platformnál nem ismerjük a követelményeket, azonban így is egészen hihetetlen, hogy az Xbox Series X/S-re érkező változat esetén, ami csaknem egy tízessel több, mint az elődnél, hiszen ott is már 152 GB-ig merészkedtek el a készítők.Ez azért különösen döbbenetes, mert az EA Sports játékai ennek a töredékét foglalják, de egy Starfield sem igényelt 140 GB-nál több helyet a platformon, így mindenki teljesen érthetetlenül áll a dolog előtt. Ettől természetesen holnap még megjelenik PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X/S-re és Nintendo Switch-re is.