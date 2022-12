Rengeteg meglepetést tartogatnak majd a számunkra a Starfield küldetései

Friss fejlesztői videóval jelentkezett a Bethesda sci-fi szerepjátéka, a Starfield , ezúttal Will Shen válaszolt a felmerülő kérdésekre, a videóból pedig rengeteg új infót, érdekességet megtudtunk a csillagközi kaland küldetéseiről és a különféle kolóniákról.

A Constellation Questions legújabb epizódjában Will Shen, a vezető küldetéstervező válaszolt a rajongók kérdéseire, a Starfield küldetései mellett egyéb érdekességeket is elárult az úriember. Utunk során a saját naprendszerünkbe is ellátogathatunk majd, a Marson pedig különféle kolóniákat is meglátogathatunk. A véletlenszerűen generált helyszínek számos frakcióval, random generált missziókkal és sztoriszállal várnak majd minket.Jó hír, hogy a Fallout 4 megoldásával ellentétben itt, mindegy, hogy melyik társaság mellett tesszük le a voksunkat. A szokásos ígéret is elhangzott, miszerint a döntéseinkre reagálni fognak a különféle karakterek. Érdekesség, hogy a gép által irányított társaink is hozhatnak majd döntéseket a párbeszédek során. A Starfield 2023-ban érkezik majd PC-re, valamint Xbox Series X/S konzolokra.

