Rengeteg extrára számíthatnak a 18. évadban a Fallout 76 rajongói

Egészen hihetetlen, de már az évadok számát tekintve is nagykorúvá érett a Fallout 76 , mely projektnek nem sok jövőt jósoltak annak idején, mégis megvetette a lábát a rajongók között, sőt az eredeti ütemben jönnek hozzá az új tartalmak.





Mi sem bizonyítja ezt jobban más, minthogy a Bethesda pontosan ismertette a szeptemberben induló 18. évad extráit, így kiderült, hogy, de lesznek még dupla mutációs és XP hétvégén, sőt extra események is a hónapban, de október és november sem lesz éppenséggel unalmas.Sőt, éppen ellenkezőleg, az alábbi ütemterv pontosan megmutatja, hogy mikor és milyen extráknak örülhetnek a rajongók, akik a háttérben már felkészülhetnek a 19. évadra is, hiszen decemberben az is elindulhat majd.