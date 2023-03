Rengeteg extra tartalmat kap a jövő héten a Need for Speed Unbound

Egy nagyobbacska frissítéssel bővül a jövő hét folyamán a Need for Speed Unbound , így várhatóan március 21-én számíthatunk majd a nemes egyszerűséggel VOL 2 Content Update címre keresztelt bővítésre, amit mindenki ingyen beszerezhet az alkotáshoz.

A Crierion Games most ezzel kapcsolatban mutatott be nekünk egy átfogó kedvcsinálót, valamint nyújtott hozzá egy prezentációt, amiből kiderült, hogy a csomagban, de lesz benne 4 darab Endurance event, valamint 30 Hot Laps tevékenység is - többek között.Ezen felül a frissítés nagy figyelmet fordít arra, hogy végre barátainkkal együtt is részt vehessünk a nagy hajszákon, miközben újabb autók sem maradhatnak ki a sorból, érkezik például a Nissan Fairlady ZG 971 Epic Custom, valamint egy közelebbről még meg nem nevezett autócsoda. Ne feledjétek, mindez jövő kedden!

