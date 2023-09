Ren és Stimpy bunyóznak a Nickelodeon All-Star Brawl 2 friss előzetesén

Úgy tűnik, hogy a Nickelodeon valóban minden sorozatát, még egykori klasszikusait is igyekszik előszedni a Nickelodeon All-Star Brawl 2 című verekedős játék szereplői kapcsán, hiszen a Ren és Stimpy Show sem marad ki a felhozatalból.

Aki esetleg nem ismerné - a mai gyerekek és fiatal felnőttek között sokan lehetnek így -,, és bár nem lett legenda, azért a duó kalandjai így is sokak számára okoztak kellemes emlékeket az évek alatt.A páratlan párost pedig mi is irányításunk alá vehetjük majd, egyelőre viszont nem tudjuk még, hogy mikor, csak az biztos, hogy a Nickelodeon All-Star Brawl 2 az idén érkezik PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X/S-re és Nintendo Switch-re is.

