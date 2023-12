Remake-et kap a Brothers: A Tale of two Sons indie kaland

Az 505 Games és az Avantgarden bejelentette a Brothers: A Tale of Two Sons Remake jét, a többszörösen díjazott, 2013-as klasszikus cím újragondolását, amely Unreal Engine 5-tel készül és jövőre jelenik meg.

Josef Fares, az eredeti játék alkotója szerint a Brothers: A Tale of Two Sons Remake hűen meséli majd el újra a testvérek, Naia és Naiee szívszorító utazását, miközben haldokló apjuk életének megmentésére indulnak. A testvérek útját részletesen, az alapoktól kezdve újraépítették, miközben hűek maradnak az eredeti játékhoz.Fares kiemelte: az Avantgarden nagyszerű munkát végzett, hogy visszahozza ezt a történetet egy új generáció számára.A klasszikus egyjátékos élményhez helyi kooperáció is fog társulni, amikor a Brotheres: A Tale Of Two SonsPlayStation 5-re, Xbox Series X|S-re és PC-re.

