Remake formában jelenik meg idén az Amerzone: The Explorer's Legacy

A Microids fejlesztői, akik kultuszjátékként számon tarott point and click kalandokat alkottak már több mint egy évtizede, úgy döntöttek, hogy remake formájában visszahozzák a köztudatba a méltán híres Amerzone: The Explorer's Legacy című produktumot.

A Syberia játékok készítéséért is felelős stúdió már javában dolgozik a fentebb említett játék feltupírozott kiadásán, amelyben újra átélhetjük kedvenc kincskeresőnk utazásait. Aindul útnak, hogy ráleljen egy titokzatos kincsre, amely a legtöbb halandó ember számára csak mítoszként van jelen az életükben.A remake maga egy teljesen a nulláról felépített világot kínál majd számunkra, amiben nem csak a grafika modernizálódott, de maguk a fejtörők is kiegészültek, annak érdekében, hogy a régi motoros "gamerek" számára is újdonságként hasson ezen múltból visszahozott történet. A megjelenési dátum még nem ismert, de amíg várunk, érdemes megnézni az alábbi videót, amely hangulatfokozónak tökéletes.

Nézd nagyban ezt a videót!