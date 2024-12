Rekordot döntöttek az Animal Crossing: New Horizons eladásai

Nem meglepő, hogy az Animal Crossing: New Horizons a Nintendo egyik legnépszerűbb játéka, de arra nem sokan számítottak, hogy Japánban ez lesz a valaha volt legtöbbet eladott cím, legalábbis, ha csak a fizikai példányokat számoljuk.

A legtöbb eladott fizikai példány rekordját a Pokémon Red and Green tartotta, amely Japánban közel 30 évig volt első és összesen 7,93 millió példányban kelt el. Annak ellenére, hogy manapság sokan digitálisan vásárolnak meg játékokat, az Animal Crossing: New Horizons - számolt be róla a Famitsu.A Nintendo életszimulátor-sorozatának legújabb címe 2020 óta van forgalomban, azt jelenleg nem tudjuk, hogy egy új Animal Crossing fejlesztés alatt áll-e, vagy egyáltalán szeretnék-e. Az biztos, hogy ez a 8 milliós szám nagyon szép eredmény, de összehasonlításképpen a Minecraftból 238 millió, vagy a GTA V-ből 170 millió darab fogyott, igaz világszerte.