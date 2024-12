Régóta várt funkciókat hozott a Dragon Ball: Sparking! Zero legújabb frissítése

Egy új frissítés jelent meg a Dragon Ball: Sparking! Zero -hoz, amiről azért fontos külön is beszámolnunk, mert régóta várt funkciók és egyebek sokaságával szolgál a játékosok számára, így végre a balansz javítása is megtörtént.

Merthogy volt néhány ellenfél a játékban, akik már-már legyőzhetetlenül nehezek voltak, de ezzel a frissítéssel minden megváltozik, még Great Ape Vegetát is meggyengítették kicsit, de az új funkciók közé tartozik, hogy a megjelenített nevet végre meg lehet változtatni, sőt megérkeztek az offline P1 vs P2 küzdelmek.Ezen felülis, amely azért előnyös, mert segít a küzdelmek során gyorsan csökkenteni a távolságot karakterünk és az ellenfél között. Ez azonban csak a jéghegy csúcsa, töltsétek ti magatok is és csapjatok le a Dragon Ball: Sparking! Zero új frissítésére.