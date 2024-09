Reagált a Palworld fejlesztője az ellenük indított szabadalmi perre

Miután a Nintendo és a The Pokémon Company szabadalomsértési pert indított a Palworld fejlesztője, a Pocketpair ellen, az indie stúdió most jelentkezett és közölték, a folyamatban lévő ügy ellenére nem állnak le a játék támogatásával.

Azt írták, megkapták az értesítést a perről és megkezdték a megfelelő jogi eljárásokat és vizsgálatokat a szabadalombitorlással kapcsolatos állításokkal kapcsolatban. Ugyanakkor nem tudják, hogy milyen konkrét szabadalmak megsértésével vádolják őket és nem tájékoztatták még őket a részletekről.Ismertették: céljuk mindig is az volt, hogy szórakoztató játékokat hozzanak létre és ezt továbbra is követni fogják, mert világszerte játékosok millióinak szereznek örömet. A Palworld meglepő sikert aratott még számukra is és keményen dolgoztak azon, hogy még jobbá tegyék a játékot a felhasználók számára.Hozzátették, a per miatt kénytelenek lesznek jelentős időt fordítani a játékfejlesztéshez nem kapcsolódó ügyekre. Elnézést kértek a játékosoktól, ha a hírek aggodalmat és kellemetlenséget okoztak számukra, de biztosítottak mindenkit, hogy a