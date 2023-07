Ratatan címmel mutatta be új játékát a Patapon alkotója

A Patapon neve hallatán sok PlayStation-rajongó szíve szorul össze, hiszen a ritmusjátékok fénykorában az egyik legkülönlegesebb cím volt a kínálatban, azonban annyira rétegjátéknak bizonyult, hogy sajnos nem hozott óriási pénzeket.

Hiroyuki Kotani azonban látszólag nem törődött ebbe bele, lévén olyan tagokkal, mint Kazuto Sakajiri (The Eye of Judgment) és Kenmei Adachi zeneszerző (Patapon, LocoRoco, Gran Turismo) összehozta a Ratata Arts csapatát, és bejelentették Ratatan című újdonságokat, ami nagyon jelentős párhuzamot ápol a legendás Pataponnal.Mindezt annak ellenére is ki merjük jelenteni, hogy a projektről egy alig 25 másodperces videó áll a rendelkezésünkre, ami kiköpött Patapon, de ez nem baj. A Ratatan -hoz a csapat egy Kickstarter kampányt indít majd útnak a brigád július 31-én, így minden bizonnyal akkor többet is megtudhatunk róla.

