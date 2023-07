Rajongói alkotásként készül a Star Wars: KOTOR Lego változata

Star Wars: Knights of the Old Republic rajongótábora az elmúlt hónapokban elég sok csapást kapott, de most egy izgalmas hírt kapnak: egy Blender modellező a játék pillanatait és jeleneteit mutatta meg Legoban és egészen fantasztikus az eredmény.





































A Redditen a RavenProton nevű felhasználó több screenshotot és animációt is megmutatott ebből az újragondolt KOTOR-ból, néhányan pedig már kérték tőle, hogy valahogy dolgozza be ezt a projektet egy modba és sokan várják a játékot. Különböző karaktereket is bemutatott Legoban, mint például Bastilia, Revan, Carth, vagy a teljes Jedi-tanácsot.RavenProton elsődleges célja, hogy egy kisfilmben újraalkossa a történetet, természetesen Legoban, azonban érdemes szemmel tartani a játék subredditjén történő fejleményeket. A KOTOR-nak is van egy nagyon élénk modding bázisa, így lehetséges, hogy valakitegye.