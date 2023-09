PSVR 2-re jön az Asimov-ihlette Journey To Foundation című kaland

A veterán VR-fejlesztő Archiact bejelentette, hogy legújabb címük, a Journey To Foundation október 26-án érkezik PlayStation VR2-re, Meta Quest 2-re és Pico 4-re, a játékot az alapoktól kezdve kizárólag VR-ra építették.

A csapat korábban a DOOM 3: VR Editionért, a MARVEL: Dimension of Heroesért, valamint a FREEDIVER: Triton Downért és az Evasionért felelt. A Journey To Foundation Isaac Asimov bestseller Alapítvány könyvsorozata alapján készült, mi pedig belevethetjük magunkat egy izgalmas kalandba.A VR-játékban Ward ügynök bőrébe bújunk, aki egy kém és a Galaktikus Birodalom peremére küldték, hogy beépüljön egy dezertőrökből álló csoportba. kover#Lélegzetelállító helyszíneket látogathatunk meg és döntéseket kell hoznunk, amelyek megváltoztatják a történetet, továbbá kapcsolatokat alakíthatunk ki a karakterekkel.Az Alapítvány című kötet eredetileg 1951-ben jelent meg és 32 országban, minden fontos nyelven kiadták, világszerte több mint 20 millió példányban kelt el. Az Alapítvány-trilógiát nemzetközileg is nagyra becsülik és 1966-ban a sorozat elnyerte a minden idők legjobb regénysorozata Hugo-díjat.

