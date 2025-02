PS5-re tart a Gears of War Remastered Trilogy?

A Microsoft a jövőben több egykori Xbox-exkluzívot is szeretne elvinni PlayStation-konzolokra, és nagy a valószínűsége annak, hogy a klasszikus Gears of War lehet majd a következő a sorban - legalábbis egy spanyol forrás szerint.

A korábban több belsős szivárgásban is érdekelt eXtass ugyanis világgá kürtölte, hogy az Xbox most azon dolgozik, hogy elkészítsék az első három Gears of War-játék feldolgozását, azt egy nagy csomagba összegyűrjék Gears of War Remastered Trilogy címmel, majdA hír egyelőre nem több, mint ártatlan pletyka, szóval egyelőre ne vegyünk még rá mérget, ugyanakkor ne feledjük, hogy nem ez az egyetlen Xbox-franchise, amiről hasonló szóbeszédek jelentek meg, tehát izgatottan várjuk, hogy mindez valóban igaz-e vagy sem.