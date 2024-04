PS5-re is megjelenik a Five Nights at Freddy's: Help Wanted

A Steel Wool Studios úgy határozott, hogy többet is szeretnének leakasztani az általuk készített Five Nights at Freddy's: Help Wanted című VR-játékról, így kiveszik belőle a virtuális valóságos részeket, és klasszikus formában is piacra dobják.

Így a tavaly decemberben PlayStation VR2-re már megjelent, ugyanakkor szerény eladásokat produkált videojáték, mielőtt azonban mindenki megörülne neki, sajnálatos módon az új játék kizárólag PS5-re roboghat majd be.Jó hír azoknak, akik korábban már megvették a VR-os változatot, hogy nekik teljesen ingyen letölthető lesz ez az átirat, arról viszont most még nem szólt a fáma, hogy a Five Nights at Freddy's: Help Wanted esetleg más platformokat is célba vehet-e a jövőben, bár a jelenlegi vonalról csak az Xbox Series X/S amire nem jelent még meg.