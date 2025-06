Ma már kétségtelenül ünnep, ha egy csak kisebb hátszéllel rendelkező videojáték megjelenik dobozos kiadásban, azonban a Bloober Team bejelentette, hogy a Cronos: The New Dawn kapcsán sikerült hozzá kiadót találniuk.

Bár igaz, ami igaz, csak egyetlen platformra, de így is sokaknak örömet okoz majd a Skybound Games csapata azzal, hogy a külsőnézetes túlélőhorrornakErről bővebb részleteink nincsenek - reméljük egy kis extra is jár majd a fizikai kiadások mellé -, de azt tudni kell, hogy a Cronos: The New Dawn PC-re és Xbox Series X/S-re egyaránt megjelenik majd, méghozzá az ősz folyamán.