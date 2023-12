PS5-ön is bányászhatunk, megérkezett a The Lord of the Rings: Return to Moria

A független fejlesztő Free Range Games és a North Beach Games kiadó közölte, hogy a The Lord of the Rings: Return to Moria , Tolkien ikonikus fantáziavilágában játszódó túlélő kézműves cím már digitálisan és fizikailag is elérhető PlayStation 5-re.

A játék október 24-én jelent meg PC-n és a tervek szerint 2024 elején érkezik az Xbox Series X|S-re. A PS5-ös kiadás különböző életminőségi frissítéseket, hibajavításokat, javított általános teljesítményt és több olyan változtatást hoz magával, amelyeket először a PC-n vezettek be a kezdeti megjelenés után.John Miller, a North Beach Games vezérigazgatója azt emelte ki, hogy a játék elképesztően jól néz ki ezen a platformon és Jon-Paul Dumont játékigazgató is arról beszélt, megdöbbentek, milyen gyönyörűen néz ki aA játék története a J.R.R. Tolkien által teremtett fantasztikus világba, Középfölde negyedik korszakába kalauzol el bennünket és Gimli hívására az a feladatunk, hogy visszaszerezzük a mélységben található törpe-hazát. A Return to Moriaban létrehozhatjuk saját hősünket, majd egyedül vagy online nekivághatunk Moria bányáinak.

