PS4-re és Nintendo Switch-re is megjelenik a The King of Fighters XIII: Global Match

Az SNK bejelentette, hogy a The King of Fighters-sorozat újabb, bizonyos körökben legendás tagját hozzák el a szélesebb közönségnek azért, hogy még jobban kiszakíthassák a szériát az árkád játékgépek világából.

A csapat ugyanis beharangozta, hogy, ami az egykoron 2010-ben még árkád játékgépekre megjelent The King of Fighters XIII újragondolt és megszépült változata lehet.A játék ugyan korábban már megjelent PS3-ra és Xbox 360-ra, most azonban egy újabb esélyt kap bizonyítani, és hogy mégis milyen lesz a végeredmény, arra már nem is kell túl sokat várni, hiszen a nyílt béta tesztek várhatóan már a nyár elején elindulnak.