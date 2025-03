Prologue: Go Wayback! címmel készül egy túlélő sandbox a PUBG fejlesztőjénél

Közel 10 évvel ezelőtt Brendan Greene alapvetően alakította át az online játékokat a PUBG-vel, a PlayerUnknown becenevű fejlesztő most új projekten dolgozik, ez a Prologue: Go Wayback! , ami egy túlélő szimulátor.

A most közzétett, teljes egészében gameplay trailerben láthatjuk a Prologue világát, ami hatalmas és egy folyamatosan változó környezetet tár elénk. A játék célja, hogy egyensúlyt teremtsen a kaland és a felfedezés között, mindezt olyan mechanikákkal, mint kalóriabevitel, testhőmérséklet szabályozás, menedék felfedezése és fenntartása.A tervek szerint egy olyan világba csöppenünk, ahol nem lesz két egyforma játék és minden nekifutást a semmiből kezdhetünk majd el. Unreal Engine-t fog használni és több millió különböző, valósághű tereppel rendelkező térképet tud létrehozni, amelyeket felfedezhetünk, amikorA fejlesztő hozzátette, egy speciális házon belüli játékmotort, a Melbát használja, amelyet a Prologue-ot követően két játékba is beépítenek: egy még be nem jelentett címbe és az Artemis projektbe, egy hatalmas sandboxba, amit a játékosok kreativitására terveztek.

