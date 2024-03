Professional Baseball Spirits 2024-2025 címmel profi baseball játékot készít a Konami

Meglepő bejelentéssel szolgált a Konami, akik Professional Baseball Spirits 2024-2025 címmel egy professzionális baseball játékról rántották le a leplet, ami Japánban várhatóan még az idén megjelenik PC-re és PS5-re egyaránt.

Nyugati megjelenésről egyelőre még nem esett szó, de a legendás sorozat 20. évfordulójára készülő alkotásnak biztosan örülnének mifelénk is, pláne annak fényében, hogy az alkotás hátterében az Unreal Engine, valamint, amelyek egyöttesen szédületes teljesítményre képesek.Ha nem hiszed el, bátran nézd meg az alábbi kedvcsinálót, amelyben láthatjuk a hihetetlenül valósághű grafikát, de ízelítőt kapunk a játékmenetből is, amiben négyjátékos offline és kétjátékos online móka is megtalálható lesz az egyjátékos élmények mellett.

Nézd nagyban ezt a videót!